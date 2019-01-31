負資產重現：大和賴志文指印證港樓價已向下

就香港重現負資產個案，大和資本市場亞洲（除日本外）股票研究部首席經濟師賴志文表示，實際問題可能更為嚴重，因為過去十年樓宇按揭涉及不少二按、三按和財務公司（財仔），跟九七年亞洲金融風暴時的情況有別。



他認為，負資產個案重現只不過進一步印證香港樓價已經轉角向下，提醒美國聯儲局主席鮑威爾所謂「放鴿」，並不代表息口會調頭回落，而且融資成本已經上漲，現時本港樓市槓桿甚高，潛在沽壓值得憂慮。



此外，就算美國總統特朗普可能為求連任「暫時唔太急於打殘中國」，但中美貿易談判依然有高達65%的機會以「傾唔掂數」收場，令總值2,000億美元的中國貨面臨更高關稅、以及額外2,670億美元的中國貨也被加徵關稅。

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