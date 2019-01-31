負資產重現：湯文亮指隱藏負資產屬未知數　樓市隨時爆

金管局剛公布去年第4季出現262宗負資產，為兩年以來首次出現。紀惠集團行政總裁湯文亮表示，很多人會認為262宗負資產是很少，其實是非常多，因為那些負資產都是在銀行工作，或者用按揭保險取得高成數按揭的人，可以說是合法的負資產，「但大家知不知道有幾多不合法的負資產隱藏在財務公司，我估計至少10倍或以上。如果財務公司發圍追數，就一定會天下大亂，樓市隨時會爆煲。」



他亦稱，雖然有很多人會認為自己語出驚人，但只是實話實說，因為向財務公司借錢買樓的人不但是採用高成數按揭，而且利息很高，高息令到那些人的欠款增加得很快，倘若樓價不斷上升，他們亦未必會變成負資產者，但倘若樓價停止上升，甚至向下調整，不少向財務公司借錢買樓的人立刻會變成負資產者。



他指，今年樓價在供應充足之下，向下調整機會大幅高於上升，負資產的數字將會急劇上升，大家以為嚇人，不過，總要有人講一些警告說話。

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