放寬外資准入！內地擬合併QFII、RQFII制度

中國證監會就《合格境外機構投資者(QFII)及人民幣合格境外機構投資者(RQFII)境內證券期貨投資管理辦法(徵求意見稿)》及其配套規則公開徵求意見。



條訂內容提及，該會擬將QFII、RQFII兩項制度合二為一，擴大投資範圍。境外機構投資者只需申請一次資格，尚未獲得RQFII額度的國家和地區的機構，仍以外幣募集資金投資。取消數量型指標要求，保留機構類別和合規性條件。同時，簡化申請文件，縮短審批時限。



擴大投資範圍方面，除原有品種外，QFII、RQFII 還可投資在全國中小企業股份轉讓系統(新三板)掛牌的股票、債券回購、私募投資基金、金融期貨、商品期貨及期權等。



此外，允許參與證券交易所融資融券交易。可參與的債券回購、金融期貨、商品期貨、期權的具體品種，由有關交易場所提出建議報監管部門同意後公布。明確QFII 托管人資格審批事項改為備案管理後的銜接要求，不再限制QFII聘用托管人的數量。

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