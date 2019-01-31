負資產重現︰實際危機有幾大？專家咁講...

香港整體樓價回落，兩年來首次再現負資產個案。據金管局公布，去年第四季負資產住宅按揭貸款宗數為262宗，儘管該數字與2003年負資產潮時逾10萬宗個案相比，似乎不足為懼。但有專家警告，實際問題可能更為嚴重，因為過去十年樓宇按揭涉及不少二按、三按及財務公司，跟過往的情況有別。



星展銀行(香港)投資總監辦公室(北亞區)高級投資策略師李振豪認為，是次公布的負資產數字只是「冰山一角」，因經私人財政公司敍做的高成數按揭，均不會被計算在內，意味潛在的風險較數字上高，市場不能過份樂觀。



不過，他亦提醒，負資產與經濟放緩未必有直接關係，如失業率或銀行壞帳比率急升，才真正反映經濟陷入困境。



大和資本市場亞洲(除日本外)股票研究部首席經濟師賴志文表示，現時融資成本已經上漲，香港樓市槓桿甚高，潛在沽壓值得憂慮。



紀惠集團行政總裁湯文亮則更為悲觀，直言︰「很多人會認為262宗負資產是很少，但其實是非常多。」他續解釋指，一些隱藏在財務公司的「不合法的負資產」至少達十倍以上，並稱︰「如果財務公司發圍追數，就一定會天下大亂，樓市隨時會爆煲。」



●首季或增逾千宗負資產個案

與此同時，經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓指出，去年不少發展商推一手新盤時，提供最高十成按揭計劃搶客，但樓價未見升勢，料今年首季新增個案隨時錄過千宗。



星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝提醒，若樓價繼續下跌超過兩成，買一手樓花到上會時有機會出現「借唔足」的情況，因銀行屆時可能用當時的樓價去計算按揭成數，而非用買入價計。



●按揭專家料出現斷供潮機會不大

另方面，中原按揭經紀董事總經理王美鳳則認為，近期新盤帶動樓巿氣氛好轉，二手屋苑樓價在回落一成左右亦已見承接，今年首季負資產宗數增幅有限。



此外，利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，有關個案為9成按揭人士，要有固定收入及供樓佔入息比率低於45%。即使物業成負資產，業主還款能力不變，相信出現大量斷供的機會不大。



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【小知識】如何定義負資產？對銀行又有何影響？



「負資產」是形容業主向銀行借取按揭貸款之後，其剩餘的貸款額高於抵押物業當前的市值，高峰期時曾經超過10萬宗！



假設一個600萬元的物業，當業主敍做八成按揭，即借款480萬元，而物業價值急跌至低於480萬元時，就是陷入負資產狀態。至於供款兩年後，按揭貸款餘額減至457萬元，但當樓價跌至低於這個水平，同樣屬於負資產。



由於負資產個案是反映市民「資不抵債」的水平，尤其是陷於負資產的投資者有更大誘因「斷供」，屆時銀行「收樓」後，出售抵押物業亦無法完全抵消按揭貸款，令銀行要承擔壞帳，所以負資產同時反映銀行面對的潛在壞帳風險。



金管局資料顯示，香港負資產的高峰期在2003年6月時出現，當時錄得高達105,697宗個案。



【負資產重現 2018年第4季錄262宗】

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