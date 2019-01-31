樓價UPDATES︰愉景花園放盤10個月　減價後終獲承接

二手業主減價出貨，大圍愉景花園三房單位，放盤10個月，終於減價90萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●大潭紅山半島A區3座中層A室，實用面積約1,013方呎，兩房套連工作套房設計，獲租客以55,000元承租，實用呎租約54元。



●灣仔壹環錄今年首宗成交，單位為中層B室，實用面積320方呎，開放式間隔，享山景，叫價780萬元，最終願減20萬元以760萬元易手，實用呎價23,750元，業主持貨7年，帳面獲利21萬元，單位僅升值3%。



●西半山柏道2號高層C室，實用面積650方呎，屬兩房連主人套房間隔，議價70萬元，以1,730萬元易手，實用呎價26,615元。



●大坑勵志大廈低層戶，實用面積301方呎，一房間隔，獲區外上車客以525萬元承接，實用呎價17,442元。



●北角愛琴軒中層B室，實用面積313方呎，兩房間隔，獲區外上車客以535萬元承接，實用呎價17,093元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區



●奧運站維港灣8座低層B室，實用面積約786方呎，三房一套連儲物室間隔，望海景，是次以1,695萬元售出，實用呎價約21,565元。



●西南九龍匯璽暫錄約135宗租務成交，2B座高層H室採開放式間隔，實用面積約267方呎，以約16,000元放租約2星期，減價1,000元，外區客以15,000元承租出，實用呎租約56.2元。



●大角咀居屋海富苑A座中層8室兩房戶，實用面積432方呎，未補價第二市場售500萬元，實用呎價11,574元。



●將軍澳維景灣畔8座低層A室，兩房間隔，實用面積約498方呎，以780萬元放盤1個月，議價後減價32萬元，獲區內客以約748萬元購入，實用呎價約15,020元。



●將軍澳怡心園2座中層B室，實用面積601方呎，套三房間隔，上月放盤叫價720萬元，減價45萬元，減幅約6%，最終以675萬元沽出，實用呎價11,231元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●大圍愉景花園B座低層5室，實用面積545方呎，三房間隔，原開價850萬元，放盤10個月，減價90萬元，獲用家以760萬元承接，實用呎價13,945元。



●沙田翠湖花園E座低層5室，兩房間隔，原開價748萬元，放盤1個月，減價28萬元，獲用家以720萬元承接，實用面積572方呎，呎價12,587元。



●馬鞍山薈晴2座低層A5室，實用面積225方呎，開放式間隔，以10,500元租出，實用呎租46.7元。



●馬鞍山嘉華星濤灣1座低層G室，實用面積492方呎，兩房一廳間隔，單位放盤兩個月，獲用家「零議價」以600萬元承接，實用呎價12,195元。



●大圍名城本月錄20宗買賣，最新錄1期3座北翼高層C室，實用面積842方呎，三房連套房間隔，以1,350萬元沽出，實用呎價16,033元。



●沙田第一城50座低層D室，實用面積304方呎，兩房間隔，開價約520萬元，議價後減價15萬元，以505萬元易手，實用呎價16,612元。



●西貢陳屋村雙號屋連天台戶，建築面積700方呎，望山景，成交價620萬元，建築呎價8,857元。



●沙田第一城19座低層G室，兩房一廳間隔，原開價540萬元，放盤2個月，成功以500萬元承接，實用面積327方呎計，實用呎價15,291元。



●屯門豐景園連天台特色戶，實用面積397方呎，兩房一廳間隔，以月租9,000元租出，實用呎租22.7元。



●屯門䨇寓北翼高層D室，開放式間隔，實用面積約268方呎，叫價約11,000元放租僅一星期，即獲同區分支家庭客洽商承租，輕微議價後終以10,800萬元預租，實用呎租約40.3元。



●屯門新屯門中心5座高層B室，實用面積462方呎，兩房一廳設計，獲區內客以475萬元購入換樓，實用呎價10,281元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm