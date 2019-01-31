咁都得？內地「養豬第一股」因餓死豬錄巨額虧損

非洲豬瘟肆虐，有不少養豬場因有豬隻受感染而蒙受損失，不過亦有豬場不見瘟疫，卻「鬧饑荒」。內地傳媒報道，有「養豬第一股」之稱的雛鷹農牧集團股份(002477.SZ)近日發公告，將原先預計的2018年度淨虧損額由15億至17億元人民幣(下同)，上調為29億至33億元。



值得注意的是，該公司解釋預期虧損擴大的原因，竟然是由於「資金緊張，飼料供應不及時，令生豬養殖死亡率高於預期，致使生豬養殖成本及管理費用高於預期」；及第四季度生豬市場受非洲豬瘟影響，銷售價格低於預期。



事實上，該公司早在之前已因「錢債肉償」事件而聞名。去年該公司曾因債務違約，提出以火腿等肉類貨物來償還利息，成為內地上市公司首宗「肉償」個案。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm