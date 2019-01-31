新股專輯：特藝文化娛樂及製作申請上市

香港演唱會主辦機構特藝文化娛樂及製作申請主板上市，中州國際融資為獨家保薦人。



特藝文化娛樂及製作主要從事技術製作及創意解決方案服務市場，包括提供創意設計及概念、統籌演唱會項目，以及提供現場安裝及事後拆卸服務等。以2018年度總收入計，公司為最大服務供應商，市場佔有率約34.2%。直至最後實際可行日期，公司替超過400名香港及非香港藝人及樂隊舉行超過600個演唱會項目。



截至去年9月底止6個月，收入錄得1.96億元，按年升33.14%；純利為1,074.3萬元，按年大跌37.44%。若按業務劃分，期內來自演唱會籌辦的收入為1.17億元，佔總收入約60%；來自提供技術製作及創意解決方案服務的收入則為7,860萬元。



是次上市集資所得，將用作提升技術製作及創意解決方案服務能力、演唱會籌辦能力及一般營運資金。



另外，香港機電工程服務供應商高陞集團及馬來西亞動物飼料添加劑分銷商Ritamix Global同日向聯交所遞交主板上市申請。

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