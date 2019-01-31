夜市UPDATES：炒完放鴿道指回吐　夜期曾觸二萬八

市場炒作完美聯儲不急於加息後表現分化，道指維持逾百點跌幅，目前報24,880點，跌134點；標指報2,685點，升3點。大型科技股向好，納指報7,240點，升57點。



Facebook績優，推動股價升幅擴大至逾11%；Apple轉升近1%。Google母公司及亞馬遜升逾1%；



中美經貿高級別磋商在華盛頓開幕，美國總統特朗普表示，兩國會談進展順利，但要到他與國家主席習近平不久將來會面後，才會達成最終協議。



對國際貿易關係的樂觀情緒推動近月中美股市上揚，港股期指夜市曾上破28,000點，目前報27,953點，回落102點，高水11點。



截至周三，標指數本月累漲近7%，或創三十年來最佳的1月開年表現。



美國1月26日當周首次申請失業救濟人數升至近1年半以來新高的25.3萬人，預期為21.5萬人。分析稱，首申數據激增和近期美國政府局部關門有關。



另外，歐元區GDP增速創四年來新低，意大利陷入技術性衰退，憂慮經濟增長勢頭放慢，區內主要股市走低。英股升0.36%；德股跌0.94%；法股跌0.24%。



美聯儲鴿聲大振，美匯指數遭遇大拋售，日內曾創三周新低至95.16，目前回升至95.33。黃金繼續上漲，紐約期金目前報每安士1,329.50美元，升1.06%，接近九個月新高。



【22:35】美國聯儲局暗示暫停加息，美股道指周三急漲430點，重越25,000點關後，周四早段個別發展，道指回吐156點，報24,858點；相反，社交網絡平台Facebook(Fb)業績理想，帶動科技股掛帥的納指漲35點，高見7,218點。



Fb去年第4季盈利達到破紀錄的68.8億美元，按年增加61%，每股盈利2.38美元，較預期的2.18美元理想。受到業績理想刺激，該公司股價周四早段急漲10.73%至166.56美元。



通用電氣(GE)上季每股盈利17美仙，差過分析員估計的22美仙，但宣布就旗下次按貸款商WMC遭到調查與美國司法部達成和解協議，同意支付15億美元民事罰款，消息刺激股價急升7.75%至9.81美元。



美國電動車生產商特斯拉(Tesla)去年第4季錄得純利1.4億美元，但較前一季縮逾半，每股純利亦僅1.93美元，亦遜預期，加上財務總監突宣布離任，震驚市場，消息拖累股價周四早段瀉2.84%，至300.01美元。



網購巨人亞馬遜將於周四收市後公布季績，股價早段報1,694.21美元，升1.42%。

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