古勝：地產股不妨跟勢炒

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美國聯儲局對息口愈來愈鴿，環球股市就愈升愈有！周四凌晨聯儲局維持利率不變，且明確改變加息路徑，又話將更早完成縮表，令資金除咗憧憬上半年唔加息外，仲可以博埋當經濟轉差時隨時減息，咁股市又點會唔開香檳慶祝先。



港股在無北水支持下，成交依然未見大縮，周四主板成交增至1,131億元，真係唔講以為係大旺市。恒指初段一度衝破兩萬八關，高見28,010點，最終升299點報27,942點，距250天線28,464點僅522點；國指則升138點報11,035點，市底似有轉強之勢。



藍籌股周四重現活力，騰訊(00700)唔算升好多，全日升0.5%報346元，至於早前表現落後或估值較吸引的藍籌有從後趕上迹象，好似友邦保險(01299)升2.3%，上破70元關，建設銀行(00939)升1%，中國平安保險(02318)升2.6%，銀河娛樂(00027)升5.6%，升勢確實幾全面。



講番今轉港股炒上，主要都係炒憧憬加息周期完結，故受惠美元轉弱以及息口敏感股，今轉炒作時間可能較預期長。其實對息口敏感的本地地產股近日已經偷步炒上，周四動力仍然不俗，新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及長實集團(01113)等四大地產股升勢持續。



仲有係，一旦中美談判傾唔成，貿易戰要繼續打落去，令市場轉炒美國「減息」的話，即使其他板塊跟隨大市下跌，地產股藉着息口因素，有一定抗跌力。雖然家陣先嚟買係就係遲咗，惟只要定好跌穿20天線就止蝕，風險有數得計。



另外，美元轉弱應有利商品市場，一眾資源股都有機會炒番轉，好似中國鋁業(02600)、江西銅業(00358)、鞍鋼股份(00347)及馬鋼(00323)等周四全線做好。既然板塊有勢起動，不妨先放入觀察名單內，再伺機跟進。

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