東方日報B2：港樓負資產驚現262宗　專家憂惡化

香港兩年以來首次重現負資產個案！金融管理局公布，截至去年底全港錄得262宗負資產個案。綜合銀行界、地產界、經濟分析員意見認為，上述數字可能只是「冰山一角」，原因是金管局的數據未有計及業主向地產發展商及財務公司等獲取的按揭貸款，直言市場不能忽視其潛在風險。有按揭代理更估計，今年首季末負資產個案將飆至逾一千宗水平。



金管局周四公布，去年第四季負資產住宅按揭貸款涉及金額為11.89億元，當中無抵押部分的金額為5,800萬元，主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款，或者按揭保險計劃等較高按揭成數的貸款。



據了解，香港銀行普遍提供予職員十成按揭，或高達120倍月薪的貸款額，以較低者為準。若銀行職員於去年下半年入市，並且「借盡」十成按揭，很可能會墮入負資產行列。



對此，星展銀行(香港)投資總監辦公室(北亞區)高級投資策略師李振豪認為，金管局最新的負資產數字只是「冰山一角」，經財務公司敍做的高成數按揭不會被計算在內，意味着實際潛在風險或遠高於金管局數據。



有「新末日博士」之稱、大和資本市場亞洲(除日本外)股票研究部首席經濟師賴志文亦表示，實際情況可能更嚴重，因為過去十年樓宇按揭涉及不少二按、三按及財務公司，與1997年亞洲金融風暴時的情況不同。



他又認為，負資產個案重現只是進一步印證香港樓市已經轉勢向下，提醒美國聯儲局主席鮑威爾所謂「放鴿」，即就息口作出更寬鬆的論調，但不代表息口會掉頭回落，現時香港樓市槓桿甚高，潛在沽壓值得憂慮。



紀惠集團行政總裁湯文亮更表示，隱藏在財務公司的負資產個案可能達十倍或以上，若財務公司一起追數，樓市隨時爆煲。他解釋，向財務公司借錢買樓的人不僅採用高成數按揭，利息很高，若樓價停止上升，甚至向下調整，不少借錢買樓的人會變成負資產。



事實上，去年香港按揭貸款增長強勁，購買私人住宅物業的按揭餘額達1.31萬億元，按年增加8.8%，增速高於整體貸款增長的4.4%。香港按證保險公司數據顯示，去年涉及按揭保險的新取用按揭貸款，按年跌5.36%至8,355宗，涉及金額324.6億元。



對於未來負資產情況會否惡化，李振豪表示，香港樓市續有下跌空間，今年內負資產個案將輕微增加。若發生「黑天鵝」事件如中美關係惡化、英國「硬脫歐」或美國加息預期再度升溫，將刺激負資產個案湧現。



經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓亦不敢樂觀，去年不少發展商推售新盤時，提供最高十成按揭計劃搶客。她預期，今年首季隨時會新增逾千宗負資產個案，重演2016年初的情況，當時負資產達1,432宗，涉近50億元按揭貸款。



不過，富邦銀行(香港)高級副總裁兼消費金融部主管谷祖明表示，去年底涉及負資產的宗數屬於較少，對銀行貸款業務衝擊有限，即使今年樓價或最多下跌一成，銀行界未必視為壞帳風險的「警號」。他又估計，香港經濟狀況較2003年「沙士」時更穩健，政府亦會適時出手調控樓市，預料年內仍有小量負資產個案出現，但市場不用為此而憂慮經濟前景。



交通銀行香港分行環球金融市場部首席經濟及策略師羅家聰亦稱，未來負資產會否增加要視乎樓價下跌多少。他認為，樓價上漲多年，現時是慢慢向下調整的時期，估計今年樓價跌一成。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj

