英皇今年擬推兩盤涉逾百伙

發展商推盤態度積極。英皇國際(00163)透露，今年部署開售兩個全新樓盤，共提供約107伙，當中半山摩羅廟街項目料上半年率先登場。



該集團執行董事張炳強稱，上述項目主打迎合市場需求的中小型單位，提供約99伙。而屯門大欖豪華洋房項目正積極籌備，提供8座獨立屋，實用面積約3,000至約5,000方呎，料下半年或明年初可登場。



投資物業方面，該公司旗下3個重點項目即將預租，其中鄰近灣仔港鐵站的駱克道75至85號，將打造成玻璃幕牆甲級零售及辦公大樓，樓面約11萬方呎，現已獲不少查詢，包括全幢形式洽租。至於屯門建發里4號及英國倫敦牛津街25至27號亦將推出預租。上述物業料於明年陸續落成。



對於近期樓市，張氏認為，新盤定價已調整至少10至15%，而近日市況回升，但是否真正反彈則尚待觀察，相信第三季才較明朗。他指出，土地流標會陸續有來，主要原因是政府底價與市場有差距。



回顧去年，他透露，屯門洋房項目珀居開售至今已售出7伙，套現逾7.7億元。期內亦以11億元售出位於油麻地的盛世酒店，為集團帶來約7.46億元收益。

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