黃國英：坐貨蝕有譜　沽空輸無限

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，口水Put其實是一條不歸路，無論股票再升幾多，也不會有一個認錯位，只會以一句「要你滅亡，必先要你瘋狂」作為回應。追求自我感覺良好無所謂，但要有財富增長就比較難，因為做淡賺錢難度極高。試想才不夠三個月前，講到不做淡對不住祖宗，清倉反手沽空是十年難得機遇，結果隨時這個反彈浪就沒頂。



跌市死守一個核心組合，同樣是不認錯，不過當時其實是有限度妥協。減低了部分持倉，用Saving Private Ryan策略，增加防守力去死頂。而且坐貨最多就輸晒，不似沽空可以輸無限，買Put又要蝕時間值，所以心理壓力細得多，比較容易執行。何況歷史眾多周期的經驗，揸中好股始終有着數。



一日未打到新高，一日都不值得高興，仍然有遙遙長路，但起碼在組合去蕪存菁之後，攻擊力改善，有較大牌面成功。跌市期間沒有氣餒，繼續留意換股的機會，事後回看是相當重要，而這一點，是和傾向採取樂觀立場有頗大關係。



當時表面條件非常差，所以才殺氣騰騰。不過，自己見過幾個危機之後，不是和一般人的想法，歷史會不斷重演，而是感覺天無絕人之路，所以才在絕境也保留一些股份。當時整個市場算是跌得少，應該有不少同道中人。下次再遇相若市況，即使更驚，也不要All out，保持一些精選股票作重心，操作便不會被市況帶住走。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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