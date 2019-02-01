陳汝銘：昂納科技業務商機增

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，昂納科技(00877)主要從事設計、製造及銷售應用於高速電訊及數據通訊的光網絡子元器件、元器件、模塊及子系統。



過去數年集團業績持續增長，而超過八成收益來自光網絡業務。2018年上半年，集團收入為12.076億元，按年升37.1%，主要主於光網絡業務及智慧製造應用業務的收入增加所致。



隨着內地爭取2020年開始大規模將第五代移動通訊(5G)技術商用化，工信部亦已向三大電訊商發放了5G系統中低頻段試驗頻率使用許可，市場相信下一步會指導各電訊商完成5G系統試驗的基站部署。



據估算，5G時代的中國電訊基座數目將比4G時代多1.5至3倍，而每個基座的光模塊數量於5G時代亦將比4G時代多兩至三倍，為集團的光網絡業務帶來極大機遇。



昂納過去一直專注發展光電子業務，與多個世界知名電訊商客戶如諾基亞、華為、中興通訊(00763)及等建立牢固合作關係，未來會透過向市場持續推出新一代先進產品，鞏固其在市場的地位。建議可於在3.7元附近買入，目標4.3元，失守3.4元則止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

