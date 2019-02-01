郭家耀：促進消費政策刺激有限

正榮地產金融業務部副總裁郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，經濟下行風險持續，中央積極推出政策刺激投資及消費。發改委早前已預告有措施推出鼓勵汽車及家電的消費。



日前發改委會同工信部、財政部等部門發布《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案》，表示將多措並舉促進汽車消費，有序推進老舊汽車報廢更新，持續優化新能源汽車補貼結構，促進農村汽車更新換代，穩步推進放寬皮卡車進城限制範圍，加快推動二手車市場，進一步優化地方政府機動車管理措施。



其中，對二手車經銷企業銷售二手車，落實適用銷售舊貨的增值稅政策，依照3%徵收率減按2%徵收增值稅。《方案》提及，補足城鎮消費供給短板，進一步滿足農業轉移人口市民化住房消費需求。



此外，加快發展住房租賃市場，發揮國有租賃企業對市場的引領、規範、激活和調控作用，支持專業化、機構化住房租賃企業發展。將符合條件的農業轉移人口納入住房保障範圍。升級改造大城市郊區、周邊地區養老服務機構，建設一批社區醫養結合服務中心，增加社區護理床位供給。



與此同時，加強引導支持，帶動新品消費。支持綠色、智能家電銷售，促進家電產品更新換代。有條件的地方可對消費者交售舊家電並購買新家電產品給予適當補貼。



《方案》亦指出，加快推出5G商用牌照。支持有條件的地方建設訊息消費體驗中心。推動開展訊息消費體驗周、城市行、技能培訓等各類活動，推廣典型案例經驗，培養訊息消費習慣。此外，加快推進超高清視頻產品消費，促進離境退稅商品銷售等。相關政策應有助推動消費，穩定經濟增長，紓緩市場對前景的憂慮。



不過，有部分政策跟預期有出入，首先早前廣泛預期的購置稅減免並未有推出，而且中央鼓勵地方政府按財政能力推出政策，令相關政策內容暫時欠奉，短期難以量化有關政策刺激作用。



正榮地產金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)

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