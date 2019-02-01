袁沛儀：央行放鴿　美元續回軟

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，聯儲局議息結果一如市場預期，不過股市表現審慎，加上通脹沒有上升壓力，本次議息聲明較上次鴿派。參考利率期貨，市場認為明年初將見減息，美元短線回軟。數據方面，周五將公布非農職位增長，投資者料大幅遜於前值，估計美匯指數反覆試穿近周低位95。



避險貨幣短線先行整固，惟美元偏軟下，料美元兌瑞郎整體下試0.9860，美元兌日圓下試107.50。



主要非美貨幣一致轉強，其中歐元升勢較為明顯。不過，觀看基本面，近期的經濟及商業信心指數略見回落，料歐元上升空間有限，小幅上試200天線1.1560。

至於英國，市場觀望政府能否在本月尾與歐盟就修正案達成協議，料此前英鎊走勢再次反覆。英鎊技術上貼近超買，估計上升空間有限，1.3220見短線阻力。



金價超買，料短線先見調整，下試1,300美元，估計澳元強勢有限，技術上貼近保力加通道頂，0.7340見阻力，料短線先重返0.7150。紐元亦如是，0.6970為重要阻力，料將見調整，下試0.6840。



原油方面，沙特意外減產，利好油價試穿近月阻力55美元，料緩慢上試57美元，美元兌加元料下試1.2930。

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