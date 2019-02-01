歐股收市個別發展　Swatch急挫逾6%

歐洲股市收市個別發展。英國富時100指數收報6,968點，升27點或0.39%；法國CAC指數收報4,992點，升17點或0.36%；德國DAX指數收報11,173點，跌8點或0.08%。



數據方面，歐元區2018年第4季國內生產總值(GDP)按年升1.2%，符合市場預期。值得注意的是，同期意大利GDP按季下跌0.2%，已連跌兩季，陷入技術性衰退。



另外，歐元區去年12月整體失業率為7.9%，符合預期。



個股方面，瑞士鐘錶生產商Swatch股價急挫逾6%；公司公布2018全年經營溢利為11.5億瑞士法郎，低於市場預期的12.9億瑞士法郎。



英國酒商Diageo擬進行6.6億英鎊的股份回購計劃，股價升4.67%。



石油巨頭殼牌去年第4季收入按年升19%，股價收漲3.95%。



時裝品牌H&M去年第4季淨利潤跌11%，遜預期，股價全日跌2.18%。

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