美股收市：道指微跌15點　納指升逾1%

美國聯儲局暗示暫停加息，推動美國股市反覆靠穩，三大指數收市個別發展。道指收報24,999點，跌15點或0.06%；標指收報2,704點，升23點或0.86%；納指收報7,281點，升98點或1.37%。



社交網絡平台Facebook(Fb)業績理想，帶動科技股普遍上漲。Fb去年第4季盈利達到破紀錄的68.8億美元，按年增加61%，每股盈利2.38美元，較預期的2.18美元理想。公司股價全日升10.82%，收報166.69美元。



另外，亞馬遜收市後公布業績，股價收漲2.89%。蘋果公司全日上揚0.72%；Alphabet升2.51%。



中美經貿高級別磋商在華盛頓開幕，美國總統特朗普表示，兩國會談進展順利，但要到他與國家主席習近平不久將來會面後，才會達成最終協議。



數據方面，美國1月26日當周首次申請失業救濟人數升至近1年半以來新高的25.3萬人，預期為21.5萬人。分析稱，首申數據激增和近期美國政府局部關門有關。

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