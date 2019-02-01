富元國際執董王鉅成調任非執董及辭任行政總裁

富元國際(00542)公布，執行董事王鉅成已調任為非執行董事，亦不再擔任行政總裁及執行委員會成員，2月1日起生效。公司同日委任余錦雄為執行委員會成員，行政總裁職位暫時懸空。



根據聯交所日期為2018年10月16日之上市執行通告，王鉅成連同中油燃氣(00603)另一名前任董事承認，關於中油燃氣未能於2005年11月30日前刊發其截至2005年7月31日止年度之年度業績及年報，以及未能於2006年4月30日前刊發其截至2006年1月31日止6個月之中期業績及中期報告，因彼等未能盡力促使中油燃氣遵守上市規則，已違反彼等各自須以上市規則附錄5 B內所載之形式向聯交所作出之董事相關聲明、承諾及確認之規定。



因此，上市委員會就王鉅成及中油燃氣另一名前任董事各自之違規情況作出公開批評。



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