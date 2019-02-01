【市前重點睇】納指升逾1%　美匯跌至95.5

●亞洲市，美匯指數跌至95.5水平，圓匯升至108.8；歐元降至1.144；英鎊企1.310。港匯報7.846。離岸人民幣企6.70。金價自隔夜高位1,326美元回至1,320美元，布油降至60.8美元，紐油守54.0美元水平。道指期貨靠穩。



●美國總統特朗普宣布，中美在華盛頓的貿易磋商取得進展，可能很快與中國國家主席習近平會面，敲定雙方可能達成貿易協議的細節。他補充，兩人會面之前不會有最終協議。



-中國副總理劉鶴稱，中國希望在90日休戰期到期前與美國達成貿易協議。

-外媒報道，中方建議特朗普在與金正恩舉行峰會後在海南會晤習近平。

-美國財長姆紐欽表示，繼續關注人民幣弱勢，仍會對其貨幣作出檢視。

-姆紐欽和貿易代表萊蒂澤將於2月中旬訪問中國，進行下一輪談判。



●特朗普表示與金正恩會晤的日期和時間已經確定，白宮將於下周初宣布。



●道指收報24,999點，跌15點；標指收報2,704點，升23點；納指收報7,281點，升98點。http://bit.ly/2Tp4wIR



-亞馬遜公布，去年第4季每股盈利6.04美元，好過市場預期。亞馬遜股價盤後近4%。http://bit.ly/2S4of4d



●美國10年期國債孳息率下跌4.8點子，報2.6293厘。



●美國1月26日當周首次申請失業救濟人數升至近1年半以來新高的25.3萬人，預期為21.5萬人。http://bit.ly/2TqgfqD



●港股ADR指數收報28,037點，升95點。http://bit.ly/2Gf1HpW



●紐約期油收報每桶53.79美元，跌0.44美元或0.81%；全月計累升高達18.5%，創史上最強1月表現。布蘭特期油收報每桶61.89美元，升0.24美元或0.39%。http://bit.ly/2Uy7oDv



●紐約4月期金收報每安士1,325.2美元，升9.7美元或0.7%。以最活躍交易合約計，紐約期金於1月份累升約3.3%。http://bit.ly/2CVf0Zy



－世界黃金協會數據顯示，2018年全球央行黃金儲備增長651噸，按年大增74%，是有記錄以來第2高。單計第4季度各央行新增167.9噸，按年勁飆126%。



●英國富時100指數收報6,968點，升27點；法國CAC指數收報4,992點，升17點；德國DAX指數收報11,173點，跌8點。http://bit.ly/2WxyhJz



●去年11月，中國按月減持美國國債175億美元，已連續6個月減持。總持有規模至1.1214萬億美元，創2017年5月以來新低，但仍然是美國國債最大海外持有國。http://bit.ly/2TqGoFF



●英國外相：英國與歐盟有關脫歐的談判可能會進行到接近3月29日的截止日期，英國可能需要短暫延遲退出期限以通過必要的立法。



●歐元區GDP增速創4年來新低，意大利陷入技術性衰退。



●歐洲央行管委、德國央行行長魏德曼：德國經濟低迷或比預期差，但不認為會突然出現衰落或長期衰退。



-德國智庫IfW：預計德國GDP在2018年4季度增長0.1%，若果真如此，將避免出現經濟衰退。



●歐盟委員會表示，8家銀行涉嫌於2007年至2012年間，在歐洲政府債券的購買和交易上存在勾結行為。歐盟聲明未透露銀行名稱。



●中國證監會：滬深交易所正修訂融資融券細則，擬取消「平倉線」不得低於130%的統一限制，交由證券公司與客戶自主約定最低維持擔保比例。



●中證監發布新政，QFII、RQFII將合二為一，擴大投資範圍，放寬准入條件。



●彭博巴克萊指數納入363只中國債券，預計兩年內將吸引千億美元流入。



●A股業績不斷「爆雷」下，中國「股王」貴州茅台成為境外資金的避風港。彭博匯總交易所數據顯示，在陸股通標的中，貴州茅台今年以來吸引的外資淨買入金額最大，達到68億元人民幣。



●知情人士：若無計可施，德意志銀行年中之前或準備與德國商業銀行合併。



●外電報道，威斯康星州官員表示鴻海項目仍在推進，鴻海和威斯康星州州長都沒有試圖重新談判鴻海項目的合約。



●華為正在推進加拿大地區的業務，並將在不列顛哥倫比亞省農村地區試運行一項寬頻技術。



-德國商報：德國電訊和西班牙電信據悉在為德國推出對華為的禁令做準備。兩家公司正制訂計劃，擬去除華為提供的設備。



-歐盟發言人：歐盟沒有考慮通過修改法律來阻止中國企業。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：東方日報B2：港樓負資產驚現262宗 專家憂惡化

http://bit.ly/2BfUuCT



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

