全球經貿戰︰美國指最棘手是智慧產權談判

為期兩天的中美貿易談判在華盛頓落幕，美國總統特朗普派遣財長姆紐欽和貿易代表萊蒂澤在2月中訪問中國，繼續下一輪談判。



萊蒂澤表示，華盛頓的討論激烈而詳細，雙方在多個領域取得了進展；特朗普密切參與談判。他指出，技術問題和智慧財產權保護，是中美貿易談判中最棘手的問題。



特朗普在會見中國副總理劉鶴後表示，華盛頓談判已取得「巨大進展」，雙方協議有可能在3月1日之前達成；但補充這並不意味一定達成協議。



他在Twitter表示，可能很快與中國國家主席習近平會面，敲定可能達成協議的細節；而兩人會面之前不會有最終協議；又敦促中國開放金融和農業等市場，稱「沒有這一點協議就沒法接受」。



雖然今次中美未有達成協議，但劉鶴承諾中方會購買多500萬噸美國大豆。



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