華為推進加拿大地區5G試點項目

外電報道，華為正在推進加拿大地區的業務，並將在不列顛哥倫比亞省農村地區試運行一項寬帶技術。



根據披露的公告草案，華為與該省一家小型電信供應商ABC Communications將於周五(2月1日)宣布該項目，採用的是華為所稱的下一代「Massive MIMO（大規模有源天線陣）」農村寬帶服務技術。



這個向加拿大農村地區推廣前的試點項目，旨在提高位於溫哥華東北拉克拉哈赫(Lac La Hache)的網速。



Massive MIMO採用有源天線技術，大大提升了頻譜的利用率，是實現5G網絡容量需求的關鍵技術之一。



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這份公告頗具象徵性意義，其中未包括財務細節。加拿大也在考慮如何推出5G系統，包括采用哪種頻譜。









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