亞洲股市：日股升逾百點　LINE飆近10%

美股收市個別發展；亞洲股市普遍上升。日經225指數早段升115點或0.55%，報20,888點。



板塊方面，醫療保健股升近2%，資訊技術股升0.6%，惟金融股跌0.9%。個股方面，京成電鐵及電通齊漲2%，衛采醫藥升1.6%，而日產汽車跌0.3%。



LINE宣布與任天堂合作推出馬里奧手游，股價大幅高，最新漲幅至近10%。



野村控股4季度淨虧，並計提減值，股價一度跌6%。



瑞穗金融跌一度近3%，公司4季度淨利潤降70%。



機床製造商Okuma揚升逾5%。公司計劃回購2.18%股權。



化妝品製造與銷售公司Mandom(漫丹)仍升1%。大和將其評級由「中性」降至「跑輸大市」。



廚厠設備產銷商Toto將全年營業利潤預測下調8.9%，股價跌逾2%。



南韓1月出口按年跌5.8%，進口按年跌1.7%，均勝預期。首爾綜合指數升11點或0.51%，報2,216點。韓一現代水泥升超過3%，韓亞金融升2.8%，三星電子升1%。



澳洲上季PPI按年增2%；澳洲悉尼普通股指數升6點或0.1%，報5,943點。板塊方面，公用事業及原材料股均升0.6%。個股中，聯盟航空服務抽升6.5%，Gascoyne資源升逾3%。

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