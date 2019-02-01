未來10年融資需求達12萬億美元！美財政部進行「頭腦風暴」

外媒報道，在海外對美國債券需求停滯不前、而又面對不斷升級的借款需求之際，美國財政部開始進行「頭腦風暴」、尋求借款融資建議。



美國債務負擔已飆升至15.6萬億美元，較2017年底增加了1萬億美元以上。美國聯邦預算赤字預計將在2022財年超過1萬億美元。



報道指，未來10年美國借款需求料將超過12萬億美元。美國財長姆紐欽開始向他的外部顧問委員會尋求建議，收集政府可能用來擴大投資者基礎的新債務證券清單。



財政部借款諮詢委員會由17位成員組成，代表華爾街最具影響力的交易商和債務投資者。委員會主席Beth Hammack在寫給姆紐欽的報告中稱，即使不考慮出現經濟衰退的可能性，借貸需求也將在未來10年對財政部構成獨特挑戰；鑒於國際儲備停滯，這些債務可能愈來愈多需要在國內融資。



委員會列出新的債務工具清單包括：

●與消費者價格指數中醫療健保和教育指數掛鈎的通脹保值債券

●財政部現在使用的超過2年期限的較長期浮動利率票據

●與擔保隔夜融資利率(SOFR)掛鈎的浮動利率債券

●15年或20年期國債

●永續債券

●零息債券



－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm





