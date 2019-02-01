港股失守二萬八　滙豐拖低大市　券商股大漲

港股高開250點後回落，內地公布1月財新製造業PMI遠遜預期，恒生指數倒跌56點，低見27,885點，暫於27,900水平上落。國企指數靠穩，暫守萬一關，主板成交230億港元。



滙豐控股跌逾1%拖低大市；吉利汽車回吐逾2%，是表現最差藍籌。醫藥股高開低走，石藥集團及中國生物製藥跌1.6%及0.7%。



騰訊未能企穩350關，開市升幅首差不多全數蒸發，回落至347元水平。中國平安升1.7%繼續撐市；友邦保險升0.5%；中國移動靠穩；工、中、建三大內銀股倒跌0.1%至0.8%。



中證監擬取消兩融平倉線不低於130%的限制，並合併QFII、RQFII、放寬准入和擴大投資範圍。券商股有追捧。中信證券、海通證券、華泰證券及廣發証券齊漲逾3%，是表現最佳幾隻國指成分股。





【09:21】騰訊漲逾1% 領展續創新高

道指期貨升逾50點，港股踏入2月升勢持續；恒生指數高開250點或0.9%，報28,193點。國企指數高開129點或1.18%，報11,165點。港股通暫停。



幾隻重磅股挾高大市，騰訊高開1.7%報352港元，再創5個月高位。中國平安及中國移動高開2.2%及2.1%，是表現最佳藍籌；建設銀行高開1.3%，合共貢獻恒指140點。滙豐控股逆市低開0.6%，是表現最差差藍籌。



領展高開1%報86.9元，續創新高。地產股做好，恒隆地產及信和置業高開1%；新世界發展高開0.8%；長實及新鴻基地產高開0.7%及0.5%。



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