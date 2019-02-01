A股快報：兩市高開　金融股領漲

內地股市下周一(2月4日)起因春節假期休市，於狗年最後一個交易日報升，滬綜指高開13點或0.51%，報2,597點；深成指高開45點或0.61%，至7,524點；滬深300高開24點或0.75%，至3,225點；創業板指數高開5點或0.44%，報1,233點。



板塊方面，次新股升2.3%，金融股升0.9%，釀酒股升0.8%，地產及水泥股齊升0.6%，船舶製造股靠穩。



券商股有支持，華林証券高開近4%，中信証券、西南証券及招商證券全部高開逾1%。中證監指導交易所完善融資融券交易機制，擬放寬證券公司投資成分股，將QFII、RQFII兩項制度合二為一，擴大投資範圍。



華夏幸福高開3%；公司控股股東向中國平安出售5.69%股權。



ST康得新跌停板，報4.01元人民幣。



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