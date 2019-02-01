【即市分析】中港股市未宜看得太淡？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：美國聯儲局議息後維持利率不變，最新聲明刪除「進一步」加息的措辭，轉而表示對未來利率行動要有耐心，同時又指準備在必要時調整資產負債表正常化的進程。消息刺激港股昨日(31日)強勢反彈，恒指一度收復兩萬八關口，滬綜指亦見喘穩。



聯儲局於2017年10月開始啟動縮減4.5萬億美元資產負債規模(縮表)，目前每月減少買債額度最多為500億美元，當局本身預期資產負債表規模由4.5萬億美元，逐步縮減到1.5萬億至3萬億美元，預計需時3至4年。



摩根大通分析師報告指，最新預估暗示聯儲局將在資產負債表規模降至約3.5萬億美元時，結束縮減資產負債表，時間將在2020年第二季初。有市場分析認為，「縮表」較預期更快完成，對美元走勢造成壓力，吸引資金流入新興市場資產。



人民幣近期的確有轉強之勢，由資金流向所見，外資亦積極部署A股。截至周二止，北上資金月内淨流入510億元人民幣(下同)，單月淨買入金額創歷史新高。昨日單日北上資金更淨買入約90億元，再創今年以來新高。



事實上，自上月聯儲局立場轉「鴿」後，中港股市亦齊齊由低位回升，相信與外資流入有一定關係。不過，值得一提的是，近期A股市場正掀起一場業績「爆雷」風暴。據內媒統計，截至目前為止，逾130家上市公司大幅下修業績預期。若有意跟隨外資掃貨，到底係A股抵買啲？定係留守中資佔比重的港股較值博？就留待看官們自行判斷。

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