【瑞通推介】港股續破位　恒指購沽證選擇

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普宣布，中美貿易磋商取得進展，可能很快與國家主席習近平會面。



另外，聯儲局放鴿利好投資市場氣氛。美股隔晚個別發展，其中道指收報24,999點，跌15點或0.06%。



恒指1月累漲2,096點，升幅達8.1%。於2月首個交易日繼續破位，曾升逾200點，至28,200點附近，重返去年8月水平，惟其後倒跌。資金流向方面，恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾6,700萬港元(下同)；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.2億元，反映投資者續部署淡倉看跌。



近期有券商料帶量採購的價格競標方法不會持續，調高多隻醫藥股的投資評級。去年累跌甚深的石藥成為今年1月表現第二佳的恒指成分股，全月升逾19%。股份今日(2月1日)高開1%後，由開市高位倒跌近3%，暫守13元之上。昨有約170萬元淨流出石藥好倉，以及約19萬元淨流出其淡倉。



內地1月官方製造業PMI勝市場預期，推動內地股市昨靠穩。南方A50昨日(1月31日)曾升逾2%至12.92元，重返去年11月初水平，20天線升穿50天線出現黃金交叉訊號，並連升7個交易日。股份今早好淡爭持，暫時未能升穿13元之阻力位。投資者宜注意，內地股市由2月4日至10日休市。昨有逾100萬元淨流出南方A50好倉，5日累計則淨流入逾250萬元。



建設銀行昨成功突破7元關口，創去年8月底以來高位，連升7個交易日，14日RSI升至75的超買水平。股份今早於7至7.1元間靠穩。昨有逾100萬元淨流出建行好倉，5日累計淨流出逾430萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購(24769)行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿12.3倍。



恒指輕微價外、中短期沽(14724)行使價26,000點，2019年5月到期，實際槓桿12.7倍。



騰訊輕微價外、中短期購(16834)行使價370.2元，2019年5月到期，實際槓桿8.8倍。



騰訊輕微價外、中短期沽(16460)行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿6.9倍。



石藥輕微價外、中年期購(18471)行使價14.86元，2019年8月到期，實際槓桿3.7倍。



南中A50貼價、中短期購(14461)行使價13.3元，2019年5月到期，實際槓桿11倍。



建行輕微價外、中短期購(13337)行使價7.38元，2019年6月到期，實際槓桿9.8倍。



建行輕微價外、中年期沽24569，行使價：6.28元，2019年8月到期，實際槓桿：6.2倍



吉汽價外、中短期購(26160)行使價16.8元，2019年5月到期，實際槓桿7倍。



吉汽輕微價外、中年期沽(18005)行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿2.4倍。



中証貼價、中短期購(15684)行使價16.7元，2019年7月到期，實際槓桿4.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(66016)收回價27,210點，槓桿比率31.4倍。



恒指N類熊證(61099)，收回價及行使價28,500點，槓桿比率40.5倍。



騰訊牛證(62524)收回價320.1元，槓桿比率10.7倍。



騰訊熊證(63067)收回價369.9元，槓桿比率12.9倍。



建行牛證(61910)收回價6.28元，槓桿比率8.5倍。



建行熊證(63090)收回價7.36元，槓桿比率11.3倍。



吉汽牛證(63070)收回價10.9元，槓桿比率4.5倍。



吉汽熊證(64323)收回價15.69元，槓桿比率3.5倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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