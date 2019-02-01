港股格局：姚浩然料長假期前再升空間有限

時富資產管理董事總經理姚浩然預期，中美貿易會談暫時未會達成重大共識，料市場觀望氣氛濃厚。他認為，由於港股1月已累積不少升幅，預期部分投資者或會於農曆新年長假期前先行獲利離場，港股於高位將會繼續受阻，上望空間亦有限，惟恒指只要守住27,260點，相信大市仍會反覆向好。



另外，亞馬遜公布今季展望，令投資者感到失望，短期對美股整體走勢影響不大。騰訊控股(00700)幾次上試350港元水平皆受阻，主要是受到過去一段時間已錄一定升幅，加上農曆年假將至，投資者不會貿然入市，料短期難企穩350元。



碧桂園服務(06098)發盈喜，他認為屬市場預期之內，加上股份現時估值唔平，市盈率仍超過20倍，較其他同業存在溢價，相信13元區域阻力大，現價追入未必有着數，建議股價回落至12元以下再作考慮。



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