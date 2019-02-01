【即市分析】中資券商股鑊氣十足

中證監擬取消兩融平倉線不低於130%的限制，中資券商股全線落鑊。中信証券(06030)現升3%報16.44元；海通證券(06837)及華泰證券(06886)分別升逾2%；廣發証券(01776)、中國銀河(06881)及中州證券(01375)亦分別有1至2%升幅。(證券板塊追蹤：https://bit.ly/2lFjV86 )



中證監周四連發三項重大公布，包括鼓勵券商入市，擬對證券公司風控指標實施逆周期調節，鼓勵證券公司進行權益類投資。另外，亦將擴大QFII和RQFII投資範圍，增加新三板股票、債券回購、私募投資基金、金融期貨、商品期貨、期權等投資品種，還可參與融資融券交易；而融資融券業務現行的130%強制平倉線擬取消，改為由證券公司與客戶自主約定最低維持擔保比例。



市場分析認為，中證監此些舉措可釋放證券公司的資本，提高證券市場活躍程度，向資本市場釋放積極信號。



事實上，受股市低迷及監管政策趨嚴等因素影響，加上中美爆發貿易戰，A股去年表現疲弱。不過，中央今年以來加強「放水」力度，加上中美關係有改善迹象，利好A股氣氛，滬綜指現已再度重上2,600點水平。中資券商股與市場氣氛息息相關，有機會重獲市場追捧。



上述6隻中資券商股近月齊齊由低位反彈，當中又以中信証券、海通證券及華泰證券表現較為出色，近日股價已現突破，短線可跟隨國策短炒一轉，至於其餘3股走勢相對落後，宜待破位再作部署。

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