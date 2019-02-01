【高盛推介】恒指28000爭持　牛熊證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：美股上日個別發展；美國總統特朗普最新指中美貿易談判進展順利。聯儲局表示對加息保持耐性，暗示暫停加息，同時，暗示資產負債表縮減完結時間較預期為早。



恒指昨日(1月31日)曾突破28,000點關口，收升299點；今日(2月1日)繼續在28,000點爭持，最高見28,193點，再次突破3個月高位，其後倒跌。



觀察昨日恒指牛熊證資金流向，可見資金繼續沽出牛證，錄得約870萬港元資金流出；熊證則錄得高達1.02億元資金流入。另外，認沽證繼續獲資金追捧，過去13個交易日皆錄得資金流入，共約2.42億元。



今日有新一批最貼價牛證上市，收回價27,569點，與現價有約350點差距。投資者如計劃部署，可留意當中的恒指牛(66038)，為現時所有牛證中槓桿最高的選擇。以及可留意收回價稍遠，在27,250至27,400點附近，同是今日新上市的恒指牛(66055)及恒指牛(66060)，皆為相近收回價牛證中槓桿最高的選擇。



恒指牛(66038)收回價27,569點，行使價27,469點，換股比率10,000，槓桿比率69.7倍。



恒指牛(66055)收回價27,418點，行使價27,318點，換股比率10,000，槓桿比率53.6倍。



恒指牛(66060)收回價27,268點，行使價27,168點，換股比率10,000，槓桿比率43.6倍。



投資者如計劃熊證，較貼價的產品可留意恒指熊(61177)及(63108)，收回價與現價有約400點差距。以及可留意收回價稍遠一點，在28,450至28,550點附近的恒指熊(63981)及恒指熊(65246)，皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。



恒指熊(61177)收回價28,228點，行使價28,328點，換股比率10,000，槓桿比率66.5倍。



恒指熊(63108)收回價28,328點，行使價28,428點，換股比率10,000，槓桿比率51.6倍。



恒指熊(63981)收回價28,428點，行使價28,528點，換股比率10,000，槓桿比率42.3倍。



恒指熊(65246)收回價28,528點，行使價28,628點，換股比率10,000，槓桿比率36.2倍。



投資者如計劃部署認沽證，短期兼高槓桿的產品可留意價外幅度約4.4%，年期約2個月的恒指沽(16230)，為行使價26,500至28,000點間、1個月期以上產品中，槓桿最高的選擇。中年期兼較貼價的產品則可留意價外幅度約3.7%，年期約3個月的恒指沽(22161)，為類近條款的7隻產品中，槓桿最高的選擇。



恒指沽(16230)行使價26,668點，2019年03月28日到期，實際槓桿19.9倍。



恒指沽(22161)行使價26,868點，2019年04月29日到期，實際槓桿15.3倍。



高盛恒指牛熊證及認股證條款：

恒指牛(66038)收回價27,569點，行使價27,469點，槓桿比率69.7倍。



恒指牛(66055)收回價27,418點，行使價27,318點，槓桿比率53.6倍。



恒指牛(66060)收回價27,268點，行使價27,168點，槓桿比率43.6倍。



恒指熊(61177)收回價28,228點，行使價28,328點，槓桿比率66.5倍。



恒指熊(63108)收回價28,328點，行使價28,428點，槓桿比率51.6倍。



恒指熊(63981)收回價28,428點，行使價28,528點，槓桿比率42.3倍。



恒指熊(65246)收回價28,528點，行使價28,628點，槓桿比率36.2倍。



恒指沽(16230)行使價26,668點，到期日2019年03月28日，實際槓桿19.9倍。



恒指沽(22161)行使價26,868點，到期日2019年04月29日，實際槓桿15.3倍。



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認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: www.gswarrants.com.hk 。

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