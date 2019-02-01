人民幣Hibor：隔夜息升至2.1厘 CNH低見6.74
2019年02月01日 11:28
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2厘，報2.12厘水平，1星期拆息報1.94厘，2星期至2個月拆息為2.11至2.77厘，3至12個月拆息報3.01至3.58厘。
1/2/2019
隔夜 2.12100厘
1星期 1.94003厘
2星期 2.11267厘
1個月 2.39833厘
2個月 2.77367厘
3個月 3.01833厘
6個月 3.30133厘
12個月 3.58733厘
31/1/2019
隔夜 1.34333厘
1星期 2.00433厘
2星期 2.21600厘
1個月 2.55867厘
2個月 2.82600厘
3個月 3.04500厘
6個月 3.32133厘
12個月 3.59433厘
人民幣兌美元反覆偏軟，離岸人民幣(CNH)由6.7057，回落至6.7438，最新報6.7371；在岸人民幣(CNY)則由6.7053，跌至6.7360，最新報6.7281。
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