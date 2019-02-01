人民幣Hibor：隔夜息升至2.1厘　CNH低見6.74

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2厘，報2.12厘水平，1星期拆息報1.94厘，2星期至2個月拆息為2.11至2.77厘，3至12個月拆息報3.01至3.58厘。



1/2/2019

隔夜 2.12100厘

1星期 1.94003厘

2星期 2.11267厘

1個月 2.39833厘

2個月 2.77367厘

3個月 3.01833厘

6個月 3.30133厘

12個月 3.58733厘



31/1/2019

隔夜 1.34333厘

1星期 2.00433厘

2星期 2.21600厘

1個月 2.55867厘

2個月 2.82600厘

3個月 3.04500厘

6個月 3.32133厘

12個月 3.59433厘



人民幣兌美元反覆偏軟，離岸人民幣(CNH)由6.7057，回落至6.7438，最新報6.7371；在岸人民幣(CNY)則由6.7053，跌至6.7360，最新報6.7281。



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