【即市分析】信義光能整固後再上

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：國家能源局日前公布，去年光伏發電新增裝機達4,426萬千瓦，為歷史第二高，且當局指會繼續推動光伏產業發展，相關股份重獲市場關注，其中信義光能(00968)近月表現不俗，即市報3.39元，升2.7%，值得留意。



該股主營太陽能玻璃銷售，佔其總收入逾7成。投行瑞銀日前指，由於太陽能玻璃供應短缺，加之信義光能的新產能來自馬來西亞廠房，相關成本較低，相信今年太陽能玻璃銷售的均價及利潤或進一步上升。該行認為其股價仍未全面反映潛在上升利潤，重申「買入」評級，目標價由3.4元上調至3.72元。



事實上，內地空氣污染問題嚴重，近年積極發展清潔能源，截至去年底，內地可再生能源發電裝機達到7.28億千瓦，按年增長12%，估計未來可再生能源產業將持續獲國策扶持，可看高一線。



走勢上，該股股價自月初持續回升，並於近日成交配合上破主要阻力3.3元，表現強勢。後市有望於3.3元樓上整固後再展升浪，可小注追勢，3.2元未宜有失。

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