【專家樓評】林浩文：提升土地運用效益　有利香港發展

今次想跟大家談談香港的土地和房屋供應，近年不少市民都十分關心香港未來的發展，亦備受很多不同關注組及保育團體注視。政府更有提到土地房屋政策是重中之重，但究竟土地從何處來？



最近政府提到東北發展區，古洞的第一期，估計古洞落成後可以容納10餘萬人口。如果是整個東北發展區，連粉嶺周邊，可能可以容納40多萬人，跟新市鎮沒有分別。無論面積和規模有多大，政府有沒有一個長線和有效的執行、持續能力才是關鍵。



古洞已經討論了10多年，第一期在2022至2023年落成，大規模的可能會到2026至2027年。前期的工作由政府負責，收地後還要基建配套及建屋，時間表相對緊逼。



很多市民都關心收地賠償的水平，在保育上能做甚麼？這些都在考驗政府的執行能力，怎樣平衡持分者的利益。希望將來政府發展古洞時可以留彈性在保育、環境可以做到平衡。



另要注意的是，之前發展的新市鎮有少少敗筆，就是當區的經濟是不足夠，往往居民住在新市鎮，卻要到市區上班，增加基礎設施的壓力。



筆者認為，未來古洞和粉嶺發展住宅和商業的同時，有沒有機會在當區經濟上有更多的配合，令到有更多的居民可以同區就業，相信這有利香港的持續發展。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文



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