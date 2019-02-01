華領醫藥在美國開展糖尿病藥臨床試驗

華領醫藥(02552)公布，於HMS5552(Dorzagliatin)的臨床試驗，對首名單獨服用二甲雙胍、DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑或聯合用藥都無法有效控制血糖的患者開始用藥。有關試驗為Dorzagliatin與西格列汀聯合用藥的藥代動力學(PK)及藥效學(PD)研究，以研究每種藥物單獨或聯合使用時的PK/PD特性。試驗在美國進行。



於是次開放標籤、連續及多劑量研究，患者將連續單獨服用DPP-4抑制劑(西格列汀)、服用DPP-4抑制劑與Dorzagliatin及單獨服用Dorzagliatin。主要試驗終點為Dorzagliatin與西格列汀相互作用的藥代動力學和藥效學，以及Dorzagliatin與西格列汀同時服用時的安全和耐受性。



公司預期Dorzagliatin與DDP-4抑制劑聯合用藥的臨床研究，讓公司驗證兩種作用機制的協同作用，為Dorzagliatin成為治療2型糖尿病的基礎用藥邁出重要一步。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm