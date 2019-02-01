【午市重點睇】人民幣企6.70　金價回至1318美元

●美匯指數亞洲市企95.5水平，圓匯報108.9，歐元企1.144，英鎊報1.309。港匯報7.844。在岸、離岸人民幣企6.70。金價回至1,318美元，布油企60.8美元，紐油跌穿54美元。道指期貨續上揚。



●恒生指數半日跌87點或0.31%，報27,854點，券商股大漲。http://bit.ly/2BbDHRq

-異動板塊：放寬兩融限制，券商股全線落鑊。http://bit.ly/2WGu8TM

-碧桂園服務發盈喜。http://bit.ly/2WyvkIA

-香港國際建投停牌，涉轉讓子公司股份。http://bit.ly/2G17wrM

-新股貓眼娛樂人人有份，定價14.8元。http://bit.ly/2G1KbGI

-港股格局：姚浩然料長假期前再升空間有限。http://bit.ly/2t0IXmq



●【即市分析】

-中港股市未宜看得太淡？http://bit.ly/2RZE7od

-中行上升動力充足。http://bit.ly/2ToSX4z

-1月報捷，且別低估港股後勁…http://bit.ly/2CXPv9T



●A股快報：3大指數半日收升0.7至2.3%。http://bit.ly/2sWP4bn



●亞洲股市：日股中段升不足百點。http://bit.ly/2MGYBfC



●中國1月財新製造業PMI急降至48.3。http://bit.ly/2WGu8TM



●人民幣速遞：中間價下調56點，CNH高見6.70。http://bit.ly/2GbB2KS

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至2.1厘。http://bit.ly/2UBhiEx



●人行淨投放800億元人幣。



●港元拆息︰隔夜息跌至0.68厘。http://bit.ly/2Rqjxsd



●經濟數據：

-日本去年12月失業率降至2.4%。http://bit.ly/2sYo2Al

-日本1月製造業PMI終值上修至50.3。http://bit.ly/2FYvaW9

-南韓1月進出口報跌，出口按年挫5.8%。http://bit.ly/2t0zdZo

-澳洲上季PPI按年增長2%。http://bit.ly/2Wzm0nL



●全球經貿戰︰美國指最棘手是技術和知識產權權談判。http://bit.ly/2Betnbn



●LG去年收入創新高，手機業務續虧損。http://bit.ly/2BfkG0k



●未來10年融資需求達12萬億美元！美財政部進行「頭腦風暴」。http://bit.ly/2Rs8e2B



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