樓價UPDATES：新春前夕買家趕上車　二手交投旺

買家衝刺趕在新春前入市。元朗YOHO Town及YOHO MIDTOWN在1月共錄得8宗成交，大部成交於下半月錄得。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●鰂漁涌太古城漢宮閣高層D室，實用面積702方呎，三房間隔，去年12月底放盤，叫價1,420萬港元，最終減118萬元，以1,302萬元成交，實用呎價18,547元。



●跑馬地柏樂苑高層B室，實用面積2,414方呎，三房間隔，以8,500萬元沽出，實用呎價35,211元。



●跑馬地名門2座高層B室，實用面積1,387方呎，四房間隔，望海景，原叫租8.5萬元，零議價獲承租，實用呎租61元。



●北角偉文大廈中層A室，實用面積665方呎，三房間隔，以958萬元易手，實用呎價14,406元。



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新界區



●元朗YOHO MIDTOWN 6座中層E室，實用面積1,026方呎，四房間隔，原開價1,600萬元，議價180萬元，最終以1,420萬元沽出，實用呎價13,840元。



●元朗錦綉花園B段第六街單號屋，實用面積846方呎，三房間隔，原叫價1,050萬元，經議價後減價約12萬元或約1.1%，最後以1,038萬元易手，實用呎價12,270元。



●粉嶺牽晴間11座中層F室，實用面積401方呎，兩房間隔，原開價570萬元，議價後以545萬元沽出，累減25萬元，實用呎價13,591元。



●上水顯峰高層F室，實用面積406方呎，兩房間隔，原叫租1.3萬元，經議價後減價1,750元或約13%，最終以每月1.125萬元租出，實用呎租28元。



●屯門豐連2座中層D室，實用面積278方呎，一房間隔，以1萬元租出，實用呎租36元。另2座高層H室，實用面積253方呎，開放式間隔，以9,300元租出，實用呎租36.8元。



●馬鞍山海栢花園3座低層D室，實用面積389方呎，兩房間隔，原開價580萬元，議價後減價20萬元，以560萬元易手，實用呎價14,396元。



●沙田第一城2座低層E室，實用面積451方呎，三房間隔，原開價667萬元，議價後減價5萬元，以662萬元易手，實用呎價14,678元。



●沙田翠麗花園B座高層08室，實用面積305方呎，兩房間隔，議價後以480萬元易手，實用呎價15,738元。



●沙田偉華中心3座中層E室，實用面積358方呎，兩房間隔，以600萬元易手，實用呎價16,760元。



●大圍名城3期盛世1座低層SB室，實用面積786方呎，三房間隔，以2.45萬元租出，實用呎租31.2元。



●青衣青怡花園5座低層F室，為實用面積343方呎的兩房戶，以528萬元易手，實用呎價15,394元。



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