人行：中國目前沒有QE必要　警惕歷史3次通脹

就近期市場熱議人行是否需要進行QE(量化寬鬆)，人行貨幣政策司司長孫國峰表示，QE本質是貨幣當局通過在金融市場購買資產來傳導貨幣政策。中國目前還是以銀行為主的金融體系，所以目前沒有QE的必要。



從國際經驗看，貨幣當局資產負債表中，通過購買國債投放基礎貨幣主要只是美國聯儲局。聯儲局購買國債的規模與財政部現鈔投放的規模掛鈎，這背後都是財政的信用。財政的信用與鑄幣稅(發行貨幣的收益)掛鈎。相比之下，中國現鈔發行的基礎是國家掌握的物資，所以人行買國債的意義不大。



更為重要的是，從1978年到1998年廿年間，中國遭遇過3次通脹，都與財政赤字貨幣化有關，所以《中國人民銀行法》才規定人行不得對政府財政透支。人行如果在二級市場大量購買國債，與在一級市場直接購買國債本質上一樣，容易出現嚴重的財政赤字貨幣化問題，這值得高度警惕。



此外，傳統上貨幣政策是總量調控政策，對結構性問題的解決能力有限，這即是所謂的貨幣政策的「有效性邊界」。近年央行貨幣政策操作愈來愈注重結構性貨幣政策工具的創新和使用，試圖達到解決結構性問題的目的，但這種做法的有效性一直在市場中存在爭議。



而孫認為，儘管貨幣政策的有效性確實存在邊界，但中國央行的貨幣政策遠未達到邊界，還有很大的空間可以發揮。人行的貨幣政策操作可以同時把流動性投放與商業銀行的信貸聯繫起來，達到定向調控、精準調控。所以，貨幣政策可以不採用「大水漫灌」又更好服務實體經濟。





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