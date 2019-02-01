【專家樓評】張聖典：公私營調至七三比　紓緩住屋難困境

日前一份由國外研究機構發表的報告指出，香港人要21年不吃不用才能夠成功置業。不論上述數字真確性如何，社會中確實一直有不少聲音高喊着置業難的問題，尤其對年輕人而言。



早前政府決定將《長遠房屋策略》中的公私營房屋供應比例，由「六四比」調整至「七三比」，筆者對此做法表示贊同。



事實上，由於按揭借貸成數的限制關係，即使在目前有利供款的低息環境下，部分有意置業的人卻因為首期不足而未能成功置業。



坊間有憂慮認為，調整公私營房屋供應比例會削減私營房屋供應，導致私樓樓價上升，但是，在當下不少買家認為私樓樓價難以負擔的情況下，假若市場上出現更多可負擔的公營房屋，相信不少購買力都會考慮由私營房屋市場轉向公營市場，從而不致於對私樓樓價造成太大壓力。



普縉集團企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典



－－－－－－



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

