樓價UPDATES：業主趕套現　劈逾兩球沽貨！

二手業主趕於過年前出貨套現，奧運站帝柏海灣三房單位，減價逾230萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●奧運站帝柏海灣1座低層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，早於去年樓市氣氛暢旺時叫價1,500萬元，及後屢次減價，減至近日終以1,265萬元獲承接，減幅約16%，實用呎價約21,368元。



●奧運站柏景灣上月全月錄3宗成交，平均實用呎價21,172元。其中6座中高層E室，三房一套間隔，議價後剛以1,180萬元沽出，實用面積590方呎計，折合呎價20,000元。



●鑽石山星河明居A座中層3室，實用面積約517方呎，三房間隔，原業主開價1,000萬元，經議價後減價82萬，以918萬元成交，實用呎價約17,756元。



●西南九龍匯璽上月錄138宗租務成交，該盤2B座高層E室，實用面積350方呎，採一房間隔，議價後獲新租客以18,000元承租，實用呎租51元。



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新界區



●沙田第一城1月共錄約40宗成交，最新錄38座中層B室，實用面積284方呎，兩房間隔，議價後以530萬元沽出，實用呎價18,662元。



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