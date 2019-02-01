【即市分析】維達國際後市看俏

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：維達國際(03331)日前公布去年度業績，收入及純利分別升10.3%及4.6%，表現符預期，並獲多家大行齊聲唱好，刺激股價向上，即市報14.06元，升2.7%。



去年木漿成本大幅攀升，打壓其主營業務的毛利率表現，不過透過提價及成本節約措施，該公司去年成績仍然不俗，毛利率只收窄1.6個百分點至28.1%。投行里昂認為，該公司的管理層在成本控制方面有強大執行力，且木漿價格自去年第4季起回落，及人民幣匯價回升，有助公司舒緩成本。維達行政總裁亦指，今年木漿價格壓力減少，料短期內沒有再加價壓力，並預計毛利率有機會較去年改善。



該公司公布業績後，投資銀行里昂、大和及美銀美林齊齊調升其目標價，當中里昂最牛睇17元，予「買入」評級。從周線圖睇，該股於上周已突破去年3月至今的大型降軌約13.5元，MACD牛叉持續，後市可望保持升勢，惟13元未宜有失。

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