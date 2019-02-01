中指院：1月百城新樓價格指數按月漲0.22%

中國指數研究院發布最新百城價格指數，根據100個城市新建住宅全樣本調查數據，2019年1月中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米14,710元人民幣(下同)，按月漲0.22%，漲幅較去年12月收窄0.03個百分點。



1月份，66個城市按月上漲，31個城市下跌，3個城市與上月持平。期內，價格按月上漲的城市數量增加6個，漲幅在1%以上的城市有18個，按月減少2個。價格按月下跌的城市數量減少5個，跌幅在1%以上的城市有1個，按月增加1個。



北京、上海等10大城市新建住宅均價為每平方米26,761元，按月漲0.11%，漲按月收窄0.14個百分點。10大城市主城區二手住宅樣本平均價格每平方米為38,443元，按月下跌0.64%，跌幅按月收窄0.18個百分點。

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