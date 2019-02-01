係真唔係？估中內地2014年減息專家：最快今日減息

外國傳媒報道，巴克萊經濟學家稱，中國經濟數據迅速惡化，可能會促使人行最早在周五(2月1日)減息。



該行指出，在信貸風險上升和生產者價格通脹下降的下行周期中，現有措施不足以降低實體經濟的融資成本。因此，減息是不可避免的。



值得關注的是，該行是彭博調查中，唯一正確預測中國人民銀行於2014年底減息的機構。



周四和周五公布的製造業採購經理指數(PMI)調查顯示，中國經濟仍處於下行通道。數月以來，人行通過下調存款準備金率來增加流動性，但自2015年以來，一直沒有採取減息行動。



巴克萊預測，人民銀行將減息兩次，在第1及第2季分別下調0.25厘，理由是聯儲局本周採取了更「耐心」的立場，以及人民幣1月強勁表現，以前阻礙中國更全面削減借款成本的因素已被消除。



根據該行研究，歷史表明當PMI跌破50大關、出口萎縮，以及生產者價格通脹急劇下降時，人民銀行就傾向於採取行動。最近幾周，上述所有3個條件都得到滿足。



不過，大部分分析員不認同上述觀點，料中國2019年全年不會減息。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/