新盤部署：會德豐指定樓盤引入最多2%折扣優惠

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下何文田ONE HOMANTIN等5個樓盤，去年相繼入伙，至今已有2,656伙完成收樓。該批樓盤上月售出15伙，套現逾2.84億元。



當中將軍澳MONTEREY期內佔10宗成交，其中2座7樓A室四房海景戶，實用面積1,159方呎，成交價逾3,000萬元，呎價26,268元。



配合農曆新年來臨，6個項目推出豬年優惠，購入指定95伙物業可獲1%折扣優惠。為慶祝設於尖沙咀的Wheelock Lounge將開幕，啟德OASIS KAI TAK等指定單位亦設額外1%優惠。



他透露，公司去年住宅售樓金額約260億元，今年將推售將軍澳日出康城第7期及觀塘茜發道等項目。



市況方面，他認為樓市調整期已完成，今年整體樓價可升約8%，豪宅升幅料較佳。

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