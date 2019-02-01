羅兵咸永道︰今年香港零售銷售料下跌3%

會計師行羅兵咸永道表示，受環球經濟增長放緩及中美貿易戰等風險因素影響，預料今年香港零售銷售下跌3%至4,700億元。



該行消費市場行業亞太區及香港/中國主管合夥人鄭煥然表示，在農曆新年帶動下，相信1月及2月消費表現不會太差，惟3月開始市道較令人擔憂，主要是貿易戰仍不明朗，股市或會因而調整，打擊消費情緒。加上今年缺乏利好因素，在去年高基數影響下，估計今年零售銷售將回落。



不過，近期人民幣匯價回升，美國聯儲局減慢加息及或會提早結束縮減資產負債表等消息，或對財富效應有幫助。



他指，在整體零售增長放緩的大環境下，奢侈品及電子產品將首當其衝，尤其是近期金價反彈將影響對鐘錶和珠寶的需求。但化妝品及健康保健相關消費品料會錄得穩健增長。



他提及，港珠澳大橋及高鐵等大型基建項目落成帶動去年訪港人數創新高，但大多數以即日來回的內地旅客或商務人士為主，該批旅客購買日用品及可負擔奢侈品居多，雖可增加本地零售總銷貨量，但未能帶動零售總銷貨值上升。



該行消費市場行業中國及香港稅務主管合夥人曹倪葆稱，隨着中國力谷內銷，去年內地已持續調整稅務政策，如實施新電商法，料會打擊香港化妝品等行業代購及免稅品行業。她認為，內地未來或會調整增值税，將對香港消費市道有負面影響。



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