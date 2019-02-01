二手樓價指數連升兩周　企穩170點水平

二手樓價回穩，中原城市領先指數CCL最新報170.86點，按周升0.13%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報171.84點，按周升0.20%。CCL(中小型單位)報170.50點，按周升0.18%。



CCL(大型單位)報172.70點，按周跌0.08%。近3周豪宅樓價在172點反覆徘徊。



主要指數連續2周向上，CCL累升0.40%；CCL Mass升0.50%；CCL(中小型單位)升0.45%。



四區樓價方面，本周二升二跌。九龍CCL_Mass報167.98點，按周升0.80%，連升2周共0.86%。新界西CCL_Mass報156.82點，按周升1.82%，結束3周連跌。港島CCL_Mass報178.18點，按周跌0.41%。新界東CCL_Mass報176.26點，按周跌2.22%。

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