歐股早段反覆　德銀挫逾3%

歐洲股市早段反覆，英國富時100指數升0.22%，報6,984點；德國DAX指數高開後跌平，報11,174點；法國CAC指數升幅縮至0.17%，報5,001點。



德意志銀行公布，2018年第4季虧損4.09億歐元，全年盈利為3.41億歐元，遜市場預期；股價跌逾3%。



外媒報道，帝國煙草(Imperial Brands)擬上調煙草產品建議零售價，股價升0.93%。



西班牙CaixaBank去年第4季錄得淨利潤1.96億歐元，遠遜市場預期的3.35億歐元；股價急挫3.82%。



瑞典電器製造商Electrolux擬分拆旗下專業廚房設備業務，股價升9.8%。





【16:03】歐股主要指數開市向好，英國富時100指數升0.27%，報6,988點；德國DAX指數升0.27%，報11,202點；法國CAC指數升0.29%，報5,007點。



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