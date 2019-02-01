【市後重點睇】人民幣回順　道期靠穩

美匯指數企95.6水平，圓匯企108.9，歐元企1.144，英鎊報1.311。港匯報7.845。在岸及離岸人民幣分別回落至6.73及6.74水平。金價進一步跌至1,316美元，布油企60.8美元，紐油報53.7美元。道指期貨升45點。



●市後關注點

-18:00 歐元區1月國內生產總值(CPI)初值

-21:30 美國1月非農就業數據

-22:45 美國1月Markit製造業採購經理指數(PMI)終值

-23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數終值

-周六凌晨02:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報



●恒生指數2月開局收跌11點，報27,930點；全周累漲361點，為連續5周上升。http://bit.ly/2BbDHRq



●A股快報：狗年滬指累挫18%，深指瀉26%。http://bit.ly/2sWP4bn



●亞洲股市：日股按周升14點，LG電子跌逾1%。http://bit.ly/2MGYBfC



●歐股3大指數開市向好。http://bit.ly/2TpINAL



●【名家貼士】李偉傑：中信証券受惠國策。http://bit.ly/2TryfkC



●【即市分析】

-幣策寬鬆吼建行Call。http://bit.ly/2HIvSs1

-維達國際後市看俏。http://bit.ly/2Shqu3f



●【股匯攻略】美股上升空間不足，不宜追買。http://bit.ly/2G2FgFp



●【大師午間教路】1月升勢疑似炒高派貨。http://bit.ly/2CYTjrs



●【專家樓評】張聖典：公私營調至七三比，紓緩住屋難困境。http://bit.ly/2RrAKS4



●滙豐料人民幣全年跌3.3%，年底觸6.95。http://bit.ly/2GeJiK8



●中指院：1月百城新樓價格指數按月漲0.22%。http://bit.ly/2sY7Sab



●澳門1月份博彩收入按月跌5.7%。http://bit.ly/2Uyca3P



●證監會推發牌程序新措施。http://bit.ly/2BeNZjT



●人行：中國目前沒有QE必要，警惕歷史3次通脹。http://bit.ly/2DN6AoP



●房委會：1月第二市場成交宗數按月暫跌28%。http://bit.ly/2RZo0qS



●新盤部署：會德豐指定樓盤引入最多2%折扣優惠。http://bit.ly/2BbUhRa



●羅兵咸永道︰今年香港零售銷售料下跌3%。http://bit.ly/2SmHoNK



●二手樓價指數連升兩周，企穩170點水平。http://bit.ly/2Uw3hrq

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