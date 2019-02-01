【fb直播】港股狗年會唔會跌住收爐？聽羅尚沛點講！

內地1月財新製造業PMI數據遠遜預期，港股二月份開局即腳軟，恒指周五(1日)開市衝上28,193點後回落，在短期利好消息出得七七八八下，仲有咩消息撐住港股，狗年只剩下周一嘅半日市，應該點部署？



新人事新作風，中證監易會滿主席剛上任，即推重磅政策，包括打算放寬兩融限制等，中資券商股全線落鑊，值唔值得追入？



透過線上平台提供旅遊相關服務的同程藝龍(00780)，食正農曆新年春運概念，加上獲大行大摩唱好，股價即市爆升8%，追唔追得過？



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