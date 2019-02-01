【今日破位表】5G概念支持　中移破頂

中美貿易談判結束並取得進展，刺激恒指今日(周五)高開250點，惟其後財新公布的上月中國製造業PMI遜預期，拖累指數隨之回軟，收市倒跌11點，報27,930點，成交額910億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有22隻，股價創52周新低的股份有31隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



5G概念股今日個別發展，熱炒股中國鐵塔(00788)顯著回軟，並跌穿久守多日的10天線水平。但另一焦點中國移動(00941)仍企穩10天線上，且升勢承接，收報83.15元，逆市升1%，並創下84元的52周新高。中移動具備5G概念光環之餘，又有強勁現金流加持續派息，可謂攻守兼備，故能不斷吸引資金湧入。



另邊廂，兩隻強勢股中銀航空租賃(02588)及頤海國際(01579)今日再度破頂。睇走勢，兩股過去一年的股價均呈大漲小回，是名副其實的逆市奇葩。

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