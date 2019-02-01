【深度解構】為何中國今次不能靠減息救市？

外國傳媒報道，巴克萊經濟學家稱，由於中國經濟數據迅速惡化，可能會促使人民銀行最快周五(2月1日)減息。值得關注的是，該行是彭博調查中，唯一正確預測人行於2014年底減息的機構，故惹來關注。



該行估計，人行將減息兩次，分別在第1及第2季分別下調0.25厘，理由是聯儲局本周採取了更「耐心」的立場，以及人民幣1月強勁表現，消除了之前阻礙中國更全面削減貸款成本的疑慮。



【為何要減息？】

中國周四和周五公布的製造業採購經理指數(PMI)，無論是官方或財新調查，都顯示經濟仍處於下行通道。根據該行研究，歷史表明當PMI跌破50大關、出口萎縮，以及生產者價格通脹急劇下降時，人行就傾向於採取減息行動。最近幾周，上述所有3個條件都得到滿足。



事實上，過去數月以來，人行通過下調存款準備金率(俗稱「降準」)來增加流動性，但自2015年以來，一直沒有採取減息行動。



【減息真的有效？】

以目前中國經濟狀況來看，儘管有需要減息，連美國聯儲局也「讓路」，令中國可以採取更多貨幣寬鬆政策。不過，減息真的可行嗎？



●利率市場化僅空談

若中國減息要見效，利率就必須市場化，即政府要完全放手，讓市場自由釐訂利率。可惜的是，此口號嗌了20年，直至目前仍未做到，銀行存款利率依舊受大規模控制，財資市場及債券利率雖然是市場化，但其實背後亦受着控制。舉例來說，儘管中國的貸款利率是由市場來決定，但銀行仍依賴人行公布的基準利率來定價；再者，由於銀行是中國債市的最大買家，債市根本就被嚴格管制。



過去中國經濟增長模式是依賴銀行貸款，直至目前，整個金融系統中，約70%受制於銀行。因此，中國只需主力操作兩個利率就可以了，分別是銀行存款利率及央行7日再回購利率。後者可簡單理解為銀行向央行借錢的成本。



簡而言之，銀行從存款及貸款之間所賺取的息差，仍舊是受央行控制，整個制度都使銀行不想承擔風險，故減息根本不能改變廣泛的金融體系。



●減息左右為難

除了體制上減弱了下調利率的效力，事實上，人行在減息問題上亦愈益棘手。首先減息(即主要減貸款利率)會削弱中國最賺錢行業、即金融機構的盈利能力。如果要維持銀行盈利，就要同時減存款利率，但目前中國1年期存款利率已低至1.5厘，再減的話，會影響存款總額，因回報甚低；再者，若果中國真的非常認真地計劃轉向市場化，那麼，利用貸款和存款利率來管理經濟可能適得其反。



由此可見，中國存款利率實際上是需要提升，以便有足夠能力與其他金融產品回報爭妍鬥麗，而理論上，存息吸引能讓銀行吸收更多存款，就可以讓更多貸款由正規融資渠道借出，而不用經過民間的「影子銀行」(可簡單理解為「高利貸」)。因此，若人行全面減息(即存貸利率一起減)，救市效果不必如預期，反而影響「去槓桿」進度。



更甚的是，若中央是因想幫助民企及小企融資而減息的話，亦會影響到現有的按揭及國企，根本達不到要針對的目標。除了實際上有難度，減息更可能讓人民幣貶值、引發資本外流，以及樓價上升。



總結來說，目前中國與2015年減息的最大不同之處是：有了2016至2017年大規模走資潮，令外匯儲備累失1萬億美元的經驗、人民幣兌每美元不能「穿七」，以及現時最需要針對的是小企及民企，而不是整體，再加上制度上未達市場化。因此，全面減息或許作用不大。

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